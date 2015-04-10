全球金市：金价上扬，但本周因美元走强而走低

* 金价本周在连涨三周后回落

* 中国黄金溢价微弱，预计印度黄金购买将放缓

* 美元指数徘徊在三周高位附近

路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周五上扬，因突破技术阻力位，但仍可能录得四周来首周下跌，受累于美元走强以及市场再度预期美国将在今年升息。

1823 GMT，现货金 上扬1%，报每盎司1,206.46美元。盘初持平，在突破位于1,196美元的技术阻力位后触发自动买单，从而积聚动能。

“本周几乎看不到任何对黄金有利的消息，但金价今日勉力上扬可能在一定程度上提振市场的信心，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的高级经理Ole Hansen称。

金价本周仍下跌0.3%，从周一触及的七周高位1,224.10美元回落。

美国6月期金 收涨0.9%，报每盎司1,204.60美元。

“100日移动均线应形成一定的上行阻力，”RCM Alternatives的董事Matt Bradbard称，他说指的是略高于今日日高的现货金100日移动均线切入位1,211.69美元。

周五金市未受美元和全球股市走强的影响。

但黄金的长期前景仍然利空，交易商称，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员暗示仍可能在6月升息后金价回吐涨幅。

金价今年可能降至五年低位每盎司1,100美元，因美国经济体质强于欧洲和新兴市场，汤森路透的GFMS的分析师说。

亚洲的黄金买盘本周放缓，因现货金价格上扬令买家，尤其是中国的买家，离场，另外，印度雨季的黄金需求可能疲弱。

周五上海金交所实货黄金较全球现货金基准溢价仅为1-2美元。

现货银 上扬1.7%，报每盎司16.39美元。现货铂金 攀升1.4%，报每盎司1,170.50美元。现货钯金 跳涨2.1%，报每盎司775.95美元。(完)

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