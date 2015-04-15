全球金市：金价升穿每盎司1,200美元，因美元转跌

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
* 欧洲央行总裁德拉吉排除下调存款利率的可能性
* 美国3月工业生产数据下滑
* 中国首季经济成长7%，为六年最慢
路透纽约/伦敦4月15日 - 金价周三上扬1%，升穿1,200美元，因在美国公布逊于预期的经济数据后，美元尾盘转跌，但美股和欧股走强限制了黄金的升势。
现货金 由跌转升，一度升多达1%，至日高1,204.60美元，1842GMT，升0.8%，报1,203.10美元，在50日移动均线切入位约1,198美元上方扩大升势。
美国6月期金 收高8.70美元或0.7%，报每盎司1,201.30美元。
“尾盘反弹看来是由美元指数回落带动的，” 汇控证券贵金属分析师Howard Wen称。
美元指数 回吐稍早升幅，最终转跌，因此前数据显示，美国3月工业生产下滑0.6%。
“美元回撤主要是因美国经济数据疲弱...只要美国经济数据不佳，美联储提前，而不是推迟升息的可能性就会降低，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。
欧洲央行表示，预计欧元区经济复苏将扩大和增强，并排除了下调存款利率的可能性后，美元兑欧元也走软。
中国国家统计局周三公布，2015年一季度GDP同比增长7%，增速创出六年新低。中国3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低。3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，1-3月固定资产投资同比增长13.5%，两者延续去年下半年来基本逐月下行的态势。
现货银 上扬1.5%，报每盎司16.35美元，现货铂金 升0.7%，报每盎司1,159.00美元。现货钯金 大涨1.1%，报每盎司768.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。