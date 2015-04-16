全球金市：金价在1,200美元附近持稳，因美元延续跌势

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
* 美国房屋开工和初请失业金数据疲弱
* 主要市场实货需求乏善可陈－交易商
路透纽约/伦敦4月16日 - 金价周四在1,200美元附近持稳，因美元延续跌势而缩减跌幅，而实货黄金需求疲弱令市场压力加重，但对美联储升息时机的不确定性支撑金价。
1826 GMT，现货金 微跌0.05%，报1,200.66美元，盘中在1,194.56-1,209.10美元之间交投。
美国6月期金 收低3.30美元，报每盎司1,998美元。
在美联储副主席费舍尔表示，有迹象显示美国通胀正向联储目标靠拢，重申联储可能在今年升息的观点后，金价延续盘中跌势。
RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示，“技术面来看，金价短期内要突破1,210美元才能确定升势。”
不过交易员表示，由于黄金实货需求仍疲弱，金价未能大举突破1,200美元。
美元指数 连跌三日。
美国公布的3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。劳工部公布上周初请失业金人数也意外增加。
分析师表示，金市交易员仍关注美国数据，寻找升息时机的线索。
现货银 微升0.06%，报每盎司16.30美元，现货铂金 升0.1%，报每盎司1,158.49美元。现货钯金 大涨1.4%，报每盎司778.25美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)