版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 09:16 BJT

全球金市：金价持坚，但周线或连续第二周下滑

投资者密切关注美国经济数据，以判断美联储何时开始升息。强劲的
经济数据会促使美联储提前升息，将打压黄金需求。
    
    虽然经济数据疲弱且周四美元走软，但当日金价仍然下滑，因加息的
信号混淆不清。
    
    美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业
活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。 
    
    美联储官员周四对于究竟何时应该开始升息，再度公然意见相左，突
显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难以建立共识。 
(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (翻译 李爽/张荻； 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐