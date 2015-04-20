全球金市：金价续涨至1,200美元上方，因美元走软

不过，美元疲弱提振金市。美元指数周一早盘小跌，上周下挫近2%， 因逊于预期的美国数据促使市场削减多仓。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五 黄金持仓量增加0.41%，至739.07吨。 但周五公布的其它数据显示，截止4月14日当周，对冲基金等基金削 减黄金期货和期权多仓。 投资者关注本月稍晚召开的美联储政策会议，寻找有关升息时机的更 明确线索。 市场还关注中国形势。中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分 点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长 正成为中国下半年经济工作的首要任务。 宽松政策可能会刺激中国的黄金需求。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 王丽鑫/李春喜)