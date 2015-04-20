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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 09:00 BJT

全球金市：金价续涨至1,200美元上方，因美元走软

不过，美元疲弱提振金市。美元指数周一早盘小跌，上周下挫近2%，
因逊于预期的美国数据促使市场削减多仓。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五
黄金持仓量增加0.41%，至739.07吨。
    
    但周五公布的其它数据显示，截止4月14日当周，对冲基金等基金削
减黄金期货和期权多仓。
    
    投资者关注本月稍晚召开的美联储政策会议，寻找有关升息时机的更
明确线索。
    
    市场还关注中国形势。中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分
点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长
正成为中国下半年经济工作的首要任务。 
 
    宽松政策可能会刺激中国的黄金需求。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 杜明霞/许娜；审校 王丽鑫/李春喜)

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