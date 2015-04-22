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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 09:22 BJT

全球金市：美元反弹打压金价下滑，关注希腊局势寻找线索

希腊2月曾向欧元区伙伴国承诺，将在4月底前与债权人就全面的改革
清单达成一致，以获得剩余的72亿欧元援助金。该国现金很快就将耗尽。
    
    但据一位欧元区高级官员透露，计划无法在周五欧元区部长在里加开
会前完成，也不太可能在本月底完成。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二
的黄金持仓量增长0.45%至742.35吨。
    
    交易商还关注实货市场状况。
    
    全球主要的黄金消费国--印度周二庆祝佛陀满月节，这一天购金需求
通常都很强劲。虽然当地金价下跌，但黄金消费开局不利，因农村生活艰
难削弱需求，而且许多买家认为金价还将下跌所以还不愿出手。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
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    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王兴亚/许娜；审校 王丽鑫/张若琪)

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