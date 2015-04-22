全球金市：美元反弹打压金价下滑，关注希腊局势寻找线索

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
希腊2月曾向欧元区伙伴国承诺，将在4月底前与债权人就全面的改革 清单达成一致，以获得剩余的72亿欧元援助金。该国现金很快就将耗尽。 但据一位欧元区高级官员透露，计划无法在周五欧元区部长在里加开 会前完成，也不太可能在本月底完成。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二 的黄金持仓量增长0.45%至742.35吨。 交易商还关注实货市场状况。 全球主要的黄金消费国--印度周二庆祝佛陀满月节，这一天购金需求 通常都很强劲。虽然当地金价下跌，但黄金消费开局不利，因农村生活艰 难削弱需求，而且许多买家认为金价还将下跌所以还不愿出手。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 王丽鑫/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。