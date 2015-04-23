全球金市：金价从三周低位反弹，因美国数据拖累美元走软

* 金价在周三下跌后反弹

* 美国数据弱于预期拖累美元走软

* 银价从周三触及的一个月低位反弹

路透纽约/伦敦4月23日 - 金价在昨日录得逾一个月来最大单日跌幅后周四从三周低位反弹，因美国数据弱于预期拖累美元走软。

1831 GMT，现货金 上扬0.8%，报每盎司1,197.35美元，盘中触及4月1日以来最低1,183.65美元。

商品市场周四全线上扬，油价 触及年内最高水平。汤森路透/Core Commodity CRB指数攀升超过1%。

美国6月期金 收涨0.6%，报每盎司1,194.30美元。

今日公布的数据显示，美国上周初请失业金人口连续第三周增加，美元上行乏力。

另外，美国4月制造业增长放缓的幅度超过预期，3月新屋销售录得逾一年半以来最大月度跌幅。

“我们对美元受弱于预期的楼市数据拖累走软作出反应，”汇丰驻纽约的贵金属分析师Howard Wen表示。

市场焦点预计将转向本月稍后举行的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，交易商将从中寻找升息时机的更明确线索。

市场还关注希腊债务危机的发展。

欧元区和希腊官员表示，希腊可以凑齐足够的现金，履行6月之前的偿债义务，在希腊和债权人达成协议以获得更多援助资金的希望减弱之际，这缓解了希腊可能即将违约的担忧。

现货银 上扬0.8%，报每盎司15.90美元，收复周三触及一个月低位后录得的大部分跌幅。现货铂金 小涨0.4%，报每盎司1,134.25美元。现货钯金 劲扬2%，报每盎司768.75美元。(完)

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