全球金市：金价跌至一个月低点，因全球股市触及新高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 现货金下挫1.4%
* 股市创新高打压此间市场投资兴趣
* 银价跌至五周低点
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周五触及逾一个月最低水准，连跌第三周，因全球股市上扬转移了贵金属市场的买兴，但对美国升息时机的不确定性令金价仍在窄幅区间内。
1834 GMT，现货金 下挫1.4%，报每盎司1,177.03美元，今日跌幅为3月6日来最大。
美国6月期金 收低19.30美元，报每盎司1,175美元。
本周现货金下挫2.2%，为七周来最大周度跌幅。
周五全球股市创下历史高位，因欧洲企业业绩喜人，且美国Nasdaq指数刷新2000年网络股崩盘前创下的前纪录也鼓舞了投资人的乐观情绪。
“这带走了金市的投资需求，”商品投资公司LOGIC Advisors创办人之一的Bill O'Neill表示，他指出还有大量资金流向“目前受青睐的”欧洲和日本股市。
市场焦点转向美联储下周货币政策会议，以寻找美联储何时将开始升息的更明确线索。
本周美国公布的初请失业金、制造业和房屋销售数据疲弱，殃及美元，令美联储是否会在6月或9月开始升息的不确定性增加。
现货银 跌1%，报每盎司15.71美元，盘中触及五周低点15.56美元。现货铂金 大跌1.3%，报每盎司1,117.75美元。现货钯金 小涨0.25%，报每盎司769.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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