全球金市：金价受空头回补带动升穿1,200美元，市场聚焦美联储会议

* 金价从五周低点反弹

* 市场聚焦美联储会议，寻找升息时机线索

* 美元转跌，触及三周低点

路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周一跳升逾2%，升穿1,200美元，势将创1月来最大单日升幅，因涨势促使一些交易员匆忙回补空头，且5月选择权到期引发进一步买盘。

银价走势更为波动，劲升5%，也势将创1月来最大单日涨幅，受金市走势支撑。

1856 GMT，现货金 大涨2.1%，报每盎司1,203.30美元，远高于上一交易日触及的五周低点。

美国6月期金 收高2.4%，报每盎司1,203.20美元。

“金价被大幅低估，市场在1,200美元关口附近经历了一段长时间的盘整，”GoldCore金市交易研究主管Mark O'Byrne表示，他称突破1,200美元水准刺激了更多的技术性买盘。

O'Byrne指出，今日升势背后有诸多因素，但空头回补可能是主要原因。

交易商表示，选择权相关买盘也带动金价，美国5月选择权 在今日收盘时到期，执行价在1,200美元的未平仓合约相对较多。

forex.com技术分析师Fawad Razaqzada在报告中指出，美元指数 跌至三周低点，可能迫使那些“犹豫不决的空头”出脱空头仓位。

投资人将焦点转向美联储周三将宣布的货币政策声明，以寻找升息时机的线索。

现货银 大涨4.4%，报每盎司16.38美元，现货铂金 升2%，报每盎司1,144.85美元。现货钯金 升1.1%，报每盎司778.80美元。(完)

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