全球金市：金价守在1,200美元附近，静候美联储会议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美元兑一篮子货币跌至三周低位，也给黄金带来支撑。
投资者将观察美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发表的政策声明，期望从中找到何时升息的线索。
市场原本预期美联储将在6月升息，但近期疲弱的经济数据促使许多人认为，联储或许会推迟到今年稍晚再行动。
倘若美联储持续维持低利率，金价则可能受到支撑。但若升息，则将损及无息资产--黄金的需求。
投资者还持续关注希腊债务谈判进展，若形势恶化则可能引发黄金避险需求。
希腊总理齐普拉斯周一调整与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人进行谈判的团队，外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。最新的发展情况表明，齐普拉斯加大力度缓解与债权人之间的紧张关系，以达成协议获得援助金，从而能避免违约。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周一的黄金持仓量下降0.44%至739.07吨，为两周来首降。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/许娜；审校 王丽鑫/杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。