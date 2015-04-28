全球金市：金价守在1,200美元附近，静候美联储会议

美元兑一篮子货币跌至三周低位，也给黄金带来支撑。

投资者将观察美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发表的政策声明，期望从中找到何时升息的线索。

市场原本预期美联储将在6月升息，但近期疲弱的经济数据促使许多人认为，联储或许会推迟到今年稍晚再行动。

倘若美联储持续维持低利率，金价则可能受到支撑。但若升息，则将损及无息资产--黄金的需求。

投资者还持续关注希腊债务谈判进展，若形势恶化则可能引发黄金避险需求。

希腊总理齐普拉斯周一调整与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人进行谈判的团队，外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。最新的发展情况表明，齐普拉斯加大力度缓解与债权人之间的紧张关系，以达成协议获得援助金，从而能避免违约。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周一的黄金持仓量下降0.44%至739.07吨，为两周来首降。(完)

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