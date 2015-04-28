全球金市：金价上扬1%，因美国数据拖累美元走软

* 美国消费者信心数据公布后，美元触及八周低位

* 美联储周二开始举行为期两天的政策会议

* 中国3月黄金进口触及七个月最低

路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周二上扬1%，因令人失望的美国数据重创美元，并损及美国联邦储备理事会(FED/美联储)会在本周政策会议上暗示有意在未来数月升息的预期。

现货金 盘中攀升1.1%，至三周高位1,215美元，之前公布的数据显示，美国4月消费者信心指数跌至12月以来最低。

1842 GMT，现货金上扬0.9%，报每盎司1,212.13美元，周一涨幅为2%。美国6月期金 收涨10.70美元，报每盎司1,213.90美元。

美元下跌0.8%，至八周低位，因美国消费信心数据意外疲弱。交易商称，这支撑了金价。

近期的部分数据暗示，“美联储会等待更长时间再升息，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示，“市场人士别无选择，只能买入黄金。”

Tesfaye说，技术面因素越发正面也吸引买家入市，1,124美元是下一个目标位。

近期疲弱的经济数据促使市场预期，美联储可能按兵不动直至今年晚些时候。

美联储将在周三结束两天会议后发布政策声明。

实货市场，随着价格逼近1,200美元的关键水平，对黄金的需求萎缩。

周二公布的数据显示，中国3月从香港的黄金进口降至七个月低位。

其他贵金属方面，现货银 攀升1.5%，报每盎司16.60美元，昨日急升4.3%，受助于金价涨势。

现货铂金 上扬0.4%，报每盎司1,153美元，周一跳升2.3%。现货钯金 上扬0.1%，报每盎司778.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金