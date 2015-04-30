全球金市：金价下挫2%，此前美国公布的就业数据优于预期

* 美联储政策指引较上次会议变动不大

* 美国上周初请失业金人数为2000年4月来最低

路透纽约/伦敦4月30日 - 金价周四下挫2%，因美国就业数据优于预期，鼓励投资人抛售传统的避险资产，数据激活了对美联储可能很快升息的预期。

周四公布的数据显示，截至4月25日该周初请失业金人数减少3.4万，至26.2万人的2000年4月来最低。

另外数据显示美国上月消费者支出增加0.4%，2月为增加0.2%，而芝加哥采购经理人指数4月增幅也超预期。

现货金 势将创3月6日来最大单日跌幅，下挫达2.3%，至1,176.80美元的日低，1848GMT，现货金跌1.8%，报1,183.03美元，4月将小幅收低，连跌第三个月。

美国6月期金 收跌27.60美元或2.3%，报每盎司1,182.40美元。

“看来今日金价下挫的触动因素是美国数据，就业增长强劲，”Saxo Bank高级经理Ole Hansen表示。

“由于昨日美联储表示因经济下滑是季节性的，不是太担心，所以为该言论提供依据的一系列数据会令市场有所不安。”

在美国就业市场数据公布后，美元指数 升0.3%，但稍后跌至九周低点。

现货银 跟随金价走软，重挫3.1%，报每盎司16.07美元。现货铂金 回落1.1%，报每盎司1,139.74美元。现货钯金 下挫0.6%，报每盎司775.50美元。(完)

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