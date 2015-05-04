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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 09:13 BJT

全球金市：金价持于六周低点附近，因美元上涨且担心美国加息

美国联邦储备理事会(美联储)两位高层周五表示，联储很可能最早在6月升息，只要经济数据一如预期从低迷的第一季当中回归强势。

这一观点来自立场偏于强硬的克里夫兰联邦储备银行总裁梅斯特以及立场居中的旧金山联储总裁威廉姆斯，明显与很多交易员的预期不一致。利率期货市场情况显示，交易员几乎全部认为6月升息机率不大，预测联储要到12月才会实施2006年以来的首次升息。

虽然经济有一些疲弱，但美元上涨。

交易商指出，金价周五下挫还受到技术面因素影响，因金价跌破4月低位1,175后，跌势增强。

两位知情人士周五表示，澳洲麦格理集团 正考虑将Jefferies Group 大宗商品经济部门的贵金属交易团队揽至麾下。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五黄金持仓量增加0.32%，至741.75吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，4月28日止当周对冲基金等基金增加黄金期货和期权多仓，削减白银净多仓至逾五个月低位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/许娜；审校 戴素萍/郑茵)
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