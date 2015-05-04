全球金市：金价从六周低位反弹，因中国数据不佳

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 金价结束三日连跌，上扬1%
* 银价攀升至近四周最高
* 交易商静待美国非农就业报告，以判断市场未来走向
路透纽约/伦敦5月4日 - 金价周一攀升1%，因中国制造业数据疲弱，以及稍早美元走软，带动金价从前一交易触及的六周低位反弹，但对美国升息时机的谨慎情绪使金价陷于狭窄区间内。
银价也跳涨至近四周高位，跟随金价涨势。英国今日为假期，金融市场交投清淡。
1858 GMT，现货金 上扬1%，报每盎司1,189.65美元，从1,193美元的高位回落。美国6月期金 收涨12.30美元，报每盎司1,186.80美元。
“昨夜中国出炉的经济数据对金市而言是好消息；汇丰PMI数据下滑提振金价。美元表现强劲，但金价未受影响，”经纪商RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
“我们看到，昨日公布的中国数据导致金市技术面改善。”
受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.9，创2014年4月以来最低。4月初值为49.2，上月终值则为49.6。
投资者将密切关注周五公布的美国4月非农就业报告对美元和利率预期产生的影响。
“如果本周公布的就业报告再度疲弱，我会预计金价将上扬，”ABN Amro的分析师Georgette Boele表示，“当然，如果数据强劲，对贵金属而言则不是好消息，因此，我认为本周投资者会较为谨慎。”
实货市场，在金价上周大跌后，对黄金的需求反弹。上海金交所黄金较国际基准溢价攀升至3-4美元，上周为约2美元。
其他贵金属方面，现货银 上扬1.9%，报每盎司16.44美元。现货铂金 攀升1.6%，报每盎司1,145美元。现货钯金 升1.2%，报每盎司781.80美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目