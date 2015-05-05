全球金市：金价因美元走低上扬，关注美国就业数据

* 美元兑一篮子货币走低

* 静待周五公布的美国非农就业报告

路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周二上扬，因美元转跌，全球股市走低，市场关注周五公布的美国非农就业数据，寄望从中获得美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机的线索。

现货金 盘初走低，稍后反弹，1820 GMT，上扬0.4%，报每盎司1,192.80美元。美国6月期金 收涨6.40美元，报每盎司1,193.20美元。

“金价昨日上扬，今日延续升势，受助于美元走疲，”德意志交易所旗下MNI的高级分析师Tony Walters说

交易商称，金价缩减涨幅，因美国公债出现一波抛售。

美元兑一篮子货币转跌，欧元兑美元 在下跌0.7%后企稳。

“金价升至1,200美元区域，稍后随着美元开始小幅反弹，金价在一定程度上受创，”汇丰证券的首席金属分析师Jim Steel表示。

“欧元走软重压金价。”

“美国数据仍将是影响金市的重要因素--如果数据良好，金价最终将走低，”Natixis的分析师Bernard Dahdah说。

不过，从目前的情况来看，美国升息的时间可能是9月，而非6月，金价将可能在较长时间内保持在目前的区间内，且不会像之前预计的那样快速下跌，Dahdah补充说。

现货银 上扬0.8%，报每盎司16.52美元，周一攀升至四周高位。现货铂金 上扬0.2%，报每盎司1,142.49美元。现货钯金 升1.5%，报每盎司792.05美元，为3月以来最高。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金