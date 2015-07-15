全球金市：金价触及四个月低点，因美联储暗示今年升息

* 美联储主席叶伦称预计就业市场改善

* 欧股在希腊议会投票前持稳

* 银价重挫近2%

路透纽约/伦敦7月15日 - 金价周三降至四个月低点，连跌第三日，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，美联储仍在今年升息的正轨上。

叶伦周三称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

这打压金价跌至3月中来最低的1,143.43美元。

“在全球通缩环境下，特别是昨日美国还公布了令人失望的零售销售数据，叶伦还重申即将要升息，这看来是金价下挫的主要因素。”ETF Securities研究部董事Mike McGlone表示。

1809 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,148.51美元。美国8月期金 收跌0.5%，报每盎司1,147.40美元。

美股持稳，美元指数 升0.6%，这令金价进一步承压。

“叶伦确认美联储今年将升息，这并不是新内容，但不管怎样，叶伦讲话提振美元，从而打压了金价。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

美国周三公布的数据显示，6月美国生产者物价指数(PPI)升幅大于预期，纽约州本月制造业活动反弹。

欧洲股市周三升至近三周高位，投资人在等待希腊议会就救助方案的关键投票。

现货银 下跌1.5%，报每盎司15.12美元。现货铂金 回落0.5%，报每盎司1,018.49美元。现货钯金 跌1.4%，报每盎司640.75美元。(完)

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