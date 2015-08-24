全球金市：金价持于七周高位附近，上周创1月以来最大周线涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国12月期金 持平于每盎司1,160.40美元。
市场将关注中国的下一步举措，因中国经济放缓迹象增多，外界预期中国将采取行动刺激经济增长。
周五出炉的数据显示，中国8月制造业活动创近六年半最快萎缩速度。
中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。
那些计划9月就开始升息的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员们，受到美国就业强劲增长的鼓舞，但通胀是决定美联储能在升息道路上走多远的关键因素。
朝鲜(北韩)和韩国双方领导人的高级代表周日通宵谈判，一直持续到周一早间，试图缓解处于武装冲突边缘的朝鲜半岛局势。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”