全球金市：金价持于七周高位附近，上周创1月以来最大周线涨幅

美国12月期金 持平于每盎司1,160.40美元。

市场将关注中国的下一步举措，因中国经济放缓迹象增多，外界预期中国将采取行动刺激经济增长。

周五出炉的数据显示，中国8月制造业活动创近六年半最快萎缩速度。

中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。

那些计划9月就开始升息的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员们，受到美国就业强劲增长的鼓舞，但通胀是决定美联储能在升息道路上走多远的关键因素。

朝鲜(北韩)和韩国双方领导人的高级代表周日通宵谈判，一直持续到周一早间，试图缓解处于武装冲突边缘的朝鲜半岛局势。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金