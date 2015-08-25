全球金市：中国双降提振股市拖累金价走低，钯金重挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 欧美股市大涨，之前中国降息降准
* 美元指数跳升逾1%
* 钯金重挫逾7%，至五年低位
路透纽约/伦敦8月25日 - 金价周二下跌超过1%，之前中国降息降准扶助全球股市在昨日大跌后反弹，美元在股市上扬的情况下也走强。钯金急跌逾7%，至五年低位。
今日公布的数据显示，美国8月消费者信心攀升至七个月高位，表明经济潜在动能强劲，仍可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年内升息。
1905 GMT，现货金 下跌1.3%，报每盎司1,139.85美元。美国12月期金 收跌1.3%，报每盎司1,138.30美元。
“美国消费者信心急增加之股市反弹拖累金价跌至1,135美元，接近1,130美元的关键水准附近，”BMO Capital Markets的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。
到目前为止，钯金在贵金属中跌幅最大，连续第三日大跌，因担忧中国的需求。
现货钯金 一度大跌7.4%，至每盎司528.50美元，为2010年9月以来最低。
金价周一走低，部分交易商称，投资者结清头寸以弥补其他市场的损失，因中国股市急跌拖累全球股市和商品市场大幅走低，美元也走软。
美国股市周二先升后跌。美元指数 跳升逾1%。
现货铂金 跌1.5%，报每盎司972.75美元。现货银 回落 0.9%，报每盎司14.65美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”