全球金市：中国双降提振股市拖累金价走低，钯金重挫

* 欧美股市大涨，之前中国降息降准

* 美元指数跳升逾1%

* 钯金重挫逾7%，至五年低位

路透纽约/伦敦8月25日 - 金价周二下跌超过1%，之前中国降息降准扶助全球股市在昨日大跌后反弹，美元在股市上扬的情况下也走强。钯金急跌逾7%，至五年低位。

今日公布的数据显示，美国8月消费者信心攀升至七个月高位，表明经济潜在动能强劲，仍可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年内升息。

1905 GMT，现货金 下跌1.3%，报每盎司1,139.85美元。美国12月期金 收跌1.3%，报每盎司1,138.30美元。

“美国消费者信心急增加之股市反弹拖累金价跌至1,135美元，接近1,130美元的关键水准附近，”BMO Capital Markets的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。

到目前为止，钯金在贵金属中跌幅最大，连续第三日大跌，因担忧中国的需求。

现货钯金 一度大跌7.4%，至每盎司528.50美元，为2010年9月以来最低。

金价周一走低，部分交易商称，投资者结清头寸以弥补其他市场的损失，因中国股市急跌拖累全球股市和商品市场大幅走低，美元也走软。

美国股市周二先升后跌。美元指数 跳升逾1%。

现货铂金 跌1.5%，报每盎司972.75美元。现货银 回落 0.9%，报每盎司14.65美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金