全球金市：美元和美股大涨拖累金价下挫2%，投资人关注中国支撑经济举措

* 金价连跌第三日

* 钯金和银价跌至数年低点

* 美国7月耐久财订单增加2%

* 纽约联储总裁杜德利称9月升息的“迫切性看来降低”

路透纽约/伦敦8月26日 - 金价周三下挫2%，因美元走强及美股大涨，但投资人仍关注中国支撑经济的努力。

金价下滑及铜价走软也殃及其他工业贵金属的市场信心。现货银 重挫5.2%，报13.93美元的2009年8月来最低。现货钯金 大跌3.4%，至518.00美元的五年低点。

“这两天贵金属市场的负面人气是因美元走强及股市出现部分反弹，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

美股大涨，但欧股和商品价格下挫，投资人权衡对中国经济放缓的忧虑及强劲的美国经济数据和政策评论。

现货金 下跌多达2%，报每盎司1,117.35美元的一周低点，1903GMT，现货金跌1.2%，报1,126.66美元。这是金价在上周触及七周高位后，连续第三个交易日回落。

美国12月期金 收跌1.2%，报每盎司1,124.60美元。

自中国8月11日宣布安排人民币贬值后，全球股市市值已蒸发超过5万亿美元。

纽约联储总裁杜德利表示，同几周前相比，9月升息的“迫切性看来已经降低”，这是中国经济放缓忧虑可能影响美国货币政策的最明显暗示。

美国公布7月耐久财订单增长2%，显示美国经济基本面的强劲仍允许美联储在今年升息，数据公布后，美元指数 升0.6%。

现货铂金 一枝独秀，升0.3%，报每盎司978美元。(完)

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