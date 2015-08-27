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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 14:35 BJT

全球金市：金价走稳，因全球股市回升及美联储加息时点或延后

0602 GMT，现货金 小升0.1%至每盎司1,126.65美元，周三下挫1.3%，创7月20日来最大跌幅。

金价隔夜跌至一周低位1,117.35美元，本周累计跌幅达到近3%。

美国12月期金 上升0.2%至1,126.40美元。

纽约联储总裁杜德利称，市场动荡让美联储9月升息迫切性降低 。这为金价提供一些支撑。

“全球市场动荡并未让人们回归黄金，因投资者撇开黄金的避险魅力，转而聚焦于美国升息前景，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在一份报告中称。

投资者将关注今晚出炉的美国第二季国内生产总值(GDP)修正值和一周请领失业金数据，以寻找关于升息时机的更多线索。

其他贵金属从本周跌势中反弹。

现货铂金(白金) 上涨1%至986.50美元，银 上升0.6%至14.20美元，钯金 上扬0.4%至534.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/杜明霞；审校 张明钧/张若琪)

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