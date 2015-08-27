全球金市：金价连跌四日，因美国数据提振股市和美元

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 美国大幅上修第二季经济成长数据
* 逢低承接买盘提振银价
路透纽约/伦敦8月27日 - 金价周四下滑，势将录得3月来最大周度跌幅，因美国经济成长和就业数据利多，带动股市和美元大涨，但对美国升息时机的不确定性限制了跌幅。
1829 GMT，现货金 跌0.2%，报1,122.86美元，周三金价跌幅为五周最大。美国12月期金 收跌2美元，报每盎司1,122.60美元。
金价本周下跌，已几乎抹去了上周所有的涨幅。
美国公布数据显示，第二季经济成长幅度被大幅上修，且上周初请失业金人数降幅大于预期后，美股大涨，美元走强。欧洲股市今日收高达3.57%。
纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。
“股市回稳，打压金市，”RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible称。
现货银 大涨2.2%，报14.42美元，昨日跌至六年低点后刺激了逢低承接买盘。现货钯金 劲升5.3%，报560.50美元，周三触及五年低点。现货铂金 升1.5%，报992美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价