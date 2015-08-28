全球金市：金价受利多技术指标提振上扬，但录得一个月来最大单周跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 金价本周回落2.3%
* 钯金录得2008年以来最大两日涨幅
* 7月美国消费者支出增长
路透纽约/伦敦8月28日 - 金价周五上扬，因技术性指标利多，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话暗示升息时间可能推迟，但金价仍可能录得五周来最大周跌幅，因美元走强和美国经济数据强劲。
1855 GMT，现货金 上扬0.8%，报每盎司1,134.26美元，但本周下跌超过2%。
美国12月期金 上扬1%，收报每盎司1,134美元。
数位美联储官员的讲话暗示，联储可能推迟至下月之后收紧政策，因金融市场大幅震荡。金价受提振上扬。
升息将会削弱诸如黄金等无息资产的吸引力。
“有鉴于此，市场出现了一些喘息的空间，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示，称这些“喘息空间”使得技术因素占据主导地位。“这是一个典型的从低位向高位的回调。”
金价升穿了从7月触及的五年半低位与上周触及的六周半高位之间的一关键回撤位，给金市提供了技术性支撑，Tesfaye表示。
不过，金价本周仍然下跌2.3%，因一系列美国经济数据暗示成长力度增强。
周五公布的数据显示，7月美国消费者支出增长。周四美国第二季国内生产总值(GDP)数据被上修至增长3.7%，初值为增长2.3%。
“下周面临的一个大问题是，中国8月10日安排人民币贬值后引发的不安情绪是否会持续，”丹麦盛宝银行的高级经理Ole Hansen表示。
金价走疲未能刺激亚洲地区的实货需求，印度黄金溢价下滑，中国投资者仍然被震荡的股市套牢。
现货钯金 连续第二天急升，受助于实货需求和周三触及五年低位后出现的技术性买盘，Tesfaye说。钯金周五劲扬4.6%，报每盎司585美元，录得2008年以来最大两日升幅。
现货银 上涨0.6%，报每盎司14.56美元，周三曾跌至六年低位13.93美元，本周跌幅接近5%，为2月以来最大跌幅。现货铂金 上扬1.5%，报每盎司1,016.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”