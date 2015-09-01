全球金市：金价上扬，因美元和股市受中国忧虑拖累走软

* 中国PMI数据显示制造业活动萎缩幅度为数年来最大

* 波士顿联储总裁罗森格伦称，美联储可能逐步升息

* 现货钯金急跌逾5%

路透纽约/伦敦9月1日 - 金价周二上扬1%，因美元和全球股市走低，受累于新的迹象显示中国经济疲软，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机很不确定。

8月中国制造业活动以至少三年来最快步伐萎缩，因国内和出口订单骤降，数据重创全球市场，并加剧了对中国经济可能硬着陆的担忧。

现货金 盘中触及日高1,147.16美元，后有所回落，1734 GMT，上扬0.6%，报每盎司1,140.50美元。美国12月期金 收涨0.6%，报每盎司1,139.80美元。

升息可能拖累金市表现，因利率攀升将增加持有黄金的机会成本。

“如果如我们所料，美联储在短期内开始升息，金价可能还有最后一波跌势，”Capital Economics在一份报告中称。

“但我们仍看好金市的中期前景，我们对2015和2016年底金价的预期分别为1,200和1,400美元。 ”

美元指数 回落0.5%

“只要中国成长忧虑还在，美联储不得不另寻他法来解决升息之痒，”AvaTrade的首席市场分析师Naeem Aslam表示。

持温和立场的波士顿联储总裁罗森格伦今日表示，联储可能只会逐步升息，无论是决定提前还是推迟几个月采取行动。

尽管本周最大的焦点是周五公布的美国8月非农就业报告，但8月美国制造业活动降至逾两年低位也引起了投资者的注意。

现货钯金 大跌，跌幅最高达4.1%，报每盎司574.25美元。现货铂金 回落0.5%，报每盎司1,001.75美元。现货银 下跌0.1%，报每盎司14.59美元。(完)

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