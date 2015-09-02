全球金市：金价连升四日后回软，静待周五美国就业报告

* 交易商在周五就业数据前离场观望

* 荷银预计钯金今年将进一步下挫

路透纽约/伦敦9月2日 - 金价周三下滑，因股市及美元反弹，令金价结束四日连升，在美国周五公布关键的非农就业数据前，对美国升息时机的不确定性限制了金价的走势。

随着全球股市受中国券商支持措施中获得提振，从近期跌势中有所反弹，金价也从稍早高位回落。

美元指数 上扬0.5%，进一步打压金价。

1734 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,134美元。美国12月期金 收低0.5%，报每盎司1,133.60美元。

“我们必须要等到周五真正看到就业数据，”Capital Economics 分析师Simona Gambarini表示，“(在那之前)我们预计金价不会有大的行情。投资人都在离场观望美联储的决定。”

在获得美联储将何时开始升息的更明确信息前，交易商对建立新的仓位保持谨慎。

周三公布的数据显示，就业市场动能可能保持强劲，足以令美联储考虑在今年升息。

其他贵金属中，钯金 走势最为震荡，大涨3.4%，报586.50美元，周二重挫5.3%。

荷银分析师Georgette Boele 在报告中表示，今年钯金价格会进一步下挫，年底预计跌至525美元，尽管下跌压力料正减轻。

现货银 升0.5%，报每盎司14.64美元。现货铂金 升1%，报每盎司1,010.24美元。(完)

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