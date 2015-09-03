全球金市：美元走强拖累金价走低，关注美国就业数据

* 金价连跌第二日

* 欧洲央行保持利率在纪录低位不变

* 欧洲央行下调通胀预期

* 中国市场因假休市

* 美国周五公布非农就业报告

路透纽约/伦敦9月3日 - 金价周四下跌1%，因在欧洲央行下调通胀预期后，美元兑欧元跳升。与此同时，市场关注周五公布的美国就业数据，从中寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机的线索。

欧洲央行一如预期保持利率在纪录低位不变，但下调了通胀和经济成长预估，称因新兴市场增长放缓和油价下跌。

黄金通常被作为对冲通胀的工具，通胀预期被下修，使金价受创。

现货金 盘中一度下跌1.1%，触及日低1,121.35美元。后有所反弹，1847 GMT，回落0.8%，报每盎司1,125.20美元。

美国12月期金 收挫0.8%，报每盎司1,124.50美元。

“今日没有一项因素对金市有利：初请失业金人口数据、欧洲央行保持利率不变，以及股市上涨和薪资状况表明无通胀，”RBC Wealth Management的顾问George Gero表示。

美元指数 上扬0.5%，全球股市攀升，因7月美国贸易逆差收窄至五个月低位。

上周初请失业金人口数据显示，劳动力市场正在增强。明日1230 GMT，美国政府将公布月度非农就业报告，将提供美国劳动力市场状况更清晰的线索。

分析师称，在获得美联储是否会在本月16-17日会议上升息的更明确线索前，金市交易商仍对建立新头寸有所保留。

金市的技术面看似利空，短期支撑位在1,117美元，ScotiaMocatta的分析师称。

“如果黄金处于近期高位1,170美元之下，我们会看空金市。”

中国市场周四和周五两日因假休市。中国买家缺席也重压金价。

其他贵金属也承压，现货银 回落0.3%，报每盎司14.66美元。现货铂金 挫1%，报每盎司1,002美元。现货钯金 急跌1.7%，报每盎司572.50美元。(完)

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