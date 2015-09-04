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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 15:22 BJT

全球金市：现货金持稳，等待美国非农就业报告提供升息时点的线索

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价格 变动 涨跌%

现货金 1124.96 0.11 0.01

现货银 14.78 0.01 0.07

现货铂金 1002 1 0.1

现货钯金 574.5 1.5 0.26

COMEX期金 1124.6 0.1 0.01

COMEX期银 14.775 0.068 0.46

汇率

欧元/美元 1.1127

美元指数 96.314

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 孙茉莉/蔡美珍)

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