全球金市：现货金持稳，等待美国非农就业报告提供升息时点的线索

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1124.96 0.11 0.01
现货银 14.78 0.01 0.07
现货铂金 1002 1 0.1
现货钯金 574.5 1.5 0.26
COMEX期金 1124.6 0.1 0.01
COMEX期银 14.775 0.068 0.46
汇率
欧元/美元 1.1127
美元指数 96.314
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 孙茉莉/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”