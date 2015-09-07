全球金市：金价下滑，跌向两周半低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
现货金上周下跌1%，今年迄今累计跌逾5%，主要因预期美国将升息。
这将拉高持有黄金的机会成本，同时提振其计价货币美元。黄金交易员表示，在美联储9月16-17日会议前，对美国加息时间的不确定性令金价持续承压。
其他贵金属方面，现货银 下滑0.6%，报每盎司14.48美元。现货铂金 跌0.6%，报每盎司982.75美元。现货钯金 涨1.2%，报每盎司578.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (翻译 龚芳/张荻； 审校 白云/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”