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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 07:12 BJT

全球金市：金价下滑，跌向两周半低位

现货金上周下跌1%，今年迄今累计跌逾5%，主要因预期美国将升息。

这将拉高持有黄金的机会成本，同时提振其计价货币美元。黄金交易员表示，在美联储9月16-17日会议前，对美国加息时间的不确定性令金价持续承压。

其他贵金属方面，现货银 下滑0.6%，报每盎司14.48美元。现货铂金 跌0.6%，报每盎司982.75美元。现货钯金 涨1.2%，报每盎司578.25美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (翻译 龚芳/张荻； 审校 白云/张若琪)

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