全球金市：金价触及四周低点，因股市反弹和美元走强

* 分析师称金价在下周联储会议前窄幅振荡

* 实货市场涨跌不一，未能对此间市场提供支撑

路透纽约/伦敦9月9日 - 金价周三跌至四周低位，因股市上涨和美元走强，在下周的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前金价陷于窄幅振荡。

黄金市场将密切关注9月17日美联储政策声明，以寻找美国加息时机的线索。

金价近年得益于超低利率，因超低利率减少了持有黄金的机会成本，也打压了美元价格。升息的预期已经使黄金价格在今年下跌了5%。

1832 GMT， 现货金 跌1.2%，报每盎司1,107.61美元。盘中一度跌1.8%至1,101.11美元的8月11日以来最低点。

美国12月期金 收盘跌1.7%，报每盎司1,102美元。

Mitsubishi分析师Jonathan Butler称，美元今天再度回升，拖累金价走软，或许也有一些来自股市反弹的压力。

他称，“距离美联储下次会议还有一周，我认为9月升息的可能性没有被完全排除，情况非常不确定。”

德国商业银行在一份声明中称，“在美联储下周开会前，市场参与者可能会保持克制，所以不太可能出现价格大幅波动。”

实货黄金价格涨跌不一，上海黄金交易所黄金溢价上涨，但印度黄金交易价格出现折让。

现货铂金 在所有贵金属中跌幅最大，跌2.9%，报每盎司974美元的两周低点。

现货银 跌1.7%，报每盎司14.56美元，现货钯金 跌1.3%，报576.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金