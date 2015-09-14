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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 14:58 BJT

全球金市：金价徘徊在一个月低位附近，投资者关注美联储会议

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价格 变动 涨跌%

现货金 1108.06 0.56 0.05

现货银 14.48 -0.13 -0.89

现货铂金 961.24 -3.26 -0.34

现货钯金 588.47 -3.75 -0.63

COMEX期金 1107.4 4.1 0.37

COMEX期银 14.495 -0.01 -0.07

汇率

欧元/美元 1.1357

美元指数 95.015

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李春喜; 审校 张涛/王洋)

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