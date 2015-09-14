全球金市：金价小涨，美联储会议临近

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 美股和欧洲回落
* 美联储本周三和周四举行货币政策会议
* 投机商减少COMEX期金多头
路透纽约/伦敦9月14日 - 金价周一小涨，从上一交易日触及的一个月低点回升，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚会议，以寻找美联储升息时间的线索。
1915 GMT， 现货金 升0.1%，报每盎司1,109美元。上周五现货金曾跌至8月11日来最低的1,098.35美元。
美国12月期金 收高0.4%，报每盎司1,107.70美元，但仍接近一个月最低水准。
美联储备受关注的政策会议将在周三拉开序幕，会议为期两天。尽管部分市场人士仍预计美联储可能在本周升息，但市场越来越认为，全球增长步履蹒跚，或将促使美联储将升息时间推迟至明年。
“对美联储升息有太多的期待，我们目前预期不会。”麦格里分析师Matthew Turner表示。
“我认为9月不升息不代表政策的完全转变，”Turner表示，对金市而言的一个担忧可能是如果美元兑发达国家货币恢复升势。
美元指数 在跌至近三周低点后回升0.1%，美股和欧股回落，油价也下滑，因投资人为美联储会议作准备。
略高于半数的预测机构仍预期本周美联储将升息。
“9月不升息可能给金市带来暂时的喘息，但金价不太可能升穿1,170美元附近的近期高位。”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示，9月8日止当周，对冲基金和基金经理将纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约多仓削减至三周最低。
现货银 跌1.6%，报每盎司14.38美元，现货铂金 跌1.1%，报每盎司954美元。现货钯金 下挫1.3%，报584.50美元。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同