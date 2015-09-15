全球金市：金价跌至近一个月低点，静待美联储会议

* 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三召开政策会议

* 股市和美元均上涨

路透纽约/伦敦9月15日 - 黄金周二跌向上周触及的一个月低位，因美国零售业销售数据提振了美元指数，本周美联储宣布利率决定前买家保持谨慎观望。

美联储将于周三和周四开会讨论美国近十年来的首次加息时机，这可能会打击金价，因利率处于低水平对美元造成压力，但减少了持有黄金的机会成本。

最早将于本月升息的预期已打压金价今年下跌6%，但金融市场的动荡和对中国经济的担忧让人们质疑加息的时机。

汇丰证券首席金属分析师James Steel称，“美联储会议前，金价受缺少真正的兴趣拖累走势飘忽。”他还称，美元走强也对金价造成压力。

1855 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,103.20美元，接近周五触及的1,098.35美元的一个月低点。 美国12月期金 跌0.5%，报每盎司1,102.60美元。

美元周二上涨，因美股受强劲的零售销售数据提振走强。该数据支撑了美国经济稳步扩张的观点，可能为美联储本周稍后升息提供一些依据。

现货银 跌0.6%，报每盎司14.32美元。现货铂金 涨0.5%，报每盎司957美元。现货钯金 涨2.4%，报600美元。(完)

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