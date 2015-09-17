全球金市：金价跳升至两周高位，因美联储保持利率不变

* 美联储保持利率不变

* 美元指数跌至三周低位

* 金价周三录得四周来最大单日涨幅

路透纽约/伦敦9月17日 - 金价周四攀升至两周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)在结束两日会议后保持利率不变，打压美元指数 跌至三周低位。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。

现货金 上扬0.8%，报每盎司1,127.80美元，盘中触及9月3日以来最高1,130.35美元。周三上扬1.3%，为8月20日以来最大单日涨幅，因美国8月消费者物价指数(CPI)意外下滑。

“美联储保持利率不变，且并未暗示仍将在今年升息，这打压美元走低，支撑金价，”U.S. Bank Wealth management的高级投资策略师Rob Haworth表示。

“联储有关全球市场动荡和全球经济风险的评论也可能支持寻求避险的资金流入金市。”

不过，Haworth表示，此轮涨势可能短暂，因对实货黄金的需求看似疲弱，“进入10月后，我们最终将面临同样的争论。”

美国12月期金 收跌0.2%，报每盎司1,117美元，当时美联储声明尚未公布。

现货银 上扬1.8%，报每盎司15.16美元，昨日急升3.5%。现货铂金 涨0.7%，报每盎司974.74美元。现货钯金 上涨0.1%，报每盎司609.50美元。(完)

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