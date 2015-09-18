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亚洲 | 2015年 9月 18日 星期五 15:11 BJT

全球金市：现货金小跌，FED利率决议加深不确定性

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价格 变动 涨跌%

现货金 1127.7 -3.5 -0.31

现货银 15.03 -0.09 -0.6

现货铂金 971.8 -8.8 -0.9

现货钯金 604 -3.75 -0.62

COMEX期金 1127.5 10.5 0.94

COMEX期银 15.03 0.046 0.31

汇率

欧元/美元 1.1405

美元指数 94.537

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/许娜；审校 王洋)

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