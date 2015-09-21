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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 15:10 BJT

全球金市：黄金徘徊于近三周高点，股市下跌之际避险买需浮现

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价格 变动 涨跌%

现货金 1138.9 -0.1 -0.01

现货银 15.14 -0.02 -0.13

现货铂金 980.45 1.95 0.2

现货钯金 603.97 0.97 0.16

COMEX期金 1138.7 0.9 0.08

COMEX期银 15.175 0.012 0.08

汇率

欧元/美元 1.13

美元指数 95.175

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 白云/张荻/许娜)

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