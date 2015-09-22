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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 15:08 BJT

全球金市：金价持稳，因美元及股市上涨打压避险需求

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价格 变动 涨跌%

现货金 1133.01 -0.09 -0.01

现货银 15.15 -0.01 -0.07

现货铂金 969.65 3.65 0.38

现货钯金 610.85 -0.15 -0.02

COMEX期金 1132.7 -0.1 -0.01

COMEX期银 15.18 -0.041 -0.27

汇率

欧元/美元 1.1161

美元指数 96.05

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李春喜; 审校 白云/高琦/许娜)

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