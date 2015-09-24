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亚洲 | 2015年 9月 24日 星期四 15:16 BJT

全球金市：暴跌后的逢低吸纳推升铂金价，钯金价延续涨势

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价格 变动 涨跌%

现货金 1134.56 4.56 0.4

现货银 14.78 0.02 0.14

现货铂金 942.24 12.74 1.37

现货钯金 649.8 4.3 0.67

COMEX期金 1134 2.5 0.22

COMEX期银 14.805 0.016 0.11

汇率

欧元/美元 1.1207

美元指数 96.025

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 刘秀红/李春喜/许娜)

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