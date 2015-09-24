全球金市：暴跌后的逢低吸纳推升铂金价，钯金价延续涨势

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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价格 变动 涨跌%
现货金 1134.56 4.56 0.4
现货银 14.78 0.02 0.14
现货铂金 942.24 12.74 1.37
现货钯金 649.8 4.3 0.67
COMEX期金 1134 2.5 0.22
COMEX期银 14.805 0.016 0.11
汇率
欧元/美元 1.1207
美元指数 96.025
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校 刘秀红/李春喜/许娜)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。