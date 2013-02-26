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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 14:20 BJT

全球金市: 现货铂金触及七周低位,一个月来首次低于现货黄金

路透新加坡2月26日 - 现货铂金(白金) 周二跌至每盎司1,577.49美元的七周低位,为一个月来首次低于现货黄金.

现货黄金 几近持平,报1,592.76美元,回吐亚洲时段早盘录得的涨幅,受累于欧元兑美元回落至七周低位附近.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 戴素萍)
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