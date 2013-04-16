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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 08:55 BJT

全球金市：现货金和美国期金续跌，双双触及两年多低位

路透新加坡4月16日 - 现货金 和美国期金 周二续跌，至两年多低位，因投资者担心央行出售黄金及全球增长状况，从而抛出黄金。

现货银 跟随金价下跌，东京工业品交易所(TOCOM)期金主力合约 大跌近10%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 侯向明)
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