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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 10:04 BJT

全球金市：美国期银重挫逾6%至2010年11月来最低，COMEX期金亦跌

路透新加坡4月15日 - 美国5月期银合约 周一重挫逾6%至每盎司24.61美元，为2010年11月以来低点，COMEX期金 亦下跌，因担心央行抛售以及上市交易基金减仓。

COMEX黄金期货亦因TOCOM期金大幅下跌而承压，未受现货金 上涨影响。现货银 也跌至2010年11月以来最低。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 张荻)
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