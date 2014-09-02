《焦点》欧洲央行仍为QE纠结，市场已然预期实施

目前的市场走势暗示，欧元区预计将出现类似情况。

10年期德国公债收益率上周降至0.86%的纪录低位，比10年期日本公债 收益率约0.49%只高出不到40个基点。

RBC Capital Markets分析师发现，把通胀预期、流动性和信贷风险溢价纳入考量后，德国和日本公债的“实质”收益率则更加接近，分别为-0.64%和-0.74%。

“从实质收益率来看，德国公债已经非常接近日本公债，暗示欧元区可能将采取诸如日本一样的激进货币政策立场，”他们在客户报告中写道。

但欧洲央行是否会效仿日本央行，这个问题仍不明朗。

德国法兰克福汇报4月报导称，欧洲央行模型显示，若在一年内购买资产1万亿(兆)欧元，可将通胀率提升0.2-0.8个百分点。

到那时，德国10年期公债收益率预计约达1.6%，目前为0.9%；西班牙10年期公债收益率料高于3%，目前略高于2%。这样看来，政策的影响可能有限。