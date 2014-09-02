《焦点》欧洲央行仍为QE纠结，市场已然预期实施

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
目前的市场走势暗示，欧元区预计将出现类似情况。
10年期德国公债收益率上周降至0.86%的纪录低位，比10年期日本公债 收益率约0.49%只高出不到40个基点。
RBC Capital Markets分析师发现，把通胀预期、流动性和信贷风险溢价纳入考量后，德国和日本公债的“实质”收益率则更加接近，分别为-0.64%和-0.74%。
“从实质收益率来看，德国公债已经非常接近日本公债，暗示欧元区可能将采取诸如日本一样的激进货币政策立场，”他们在客户报告中写道。
但欧洲央行是否会效仿日本央行，这个问题仍不明朗。
德国法兰克福汇报4月报导称，欧洲央行模型显示，若在一年内购买资产1万亿(兆)欧元，可将通胀率提升0.2-0.8个百分点。
到那时，德国10年期公债收益率预计约达1.6%，目前为0.9%；西班牙10年期公债收益率料高于3%，目前略高于2%。这样看来，政策的影响可能有限。
德拉吉在杰克森霍尔会议上承认，仅靠货币政策无法振兴经济，考虑到欧洲央行权力有限，财政政策可能会发挥更大作用。(完) (编译 李春喜/白云/张若琪/许娜；审校 郑茵)
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