新闻稿: 2013年台湾高科技业可望因需求趋稳而受益--中华信评

路透台北1月7日 - (以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司6月30日发布的新闻稿) 摘要

中华信用评等公司(中华信评)在今天发布的"2013年台湾高科技业可望因需求趋稳与适度杠杆操作而受益；评等展望'稳定'"一文中指出：尽管市场对智慧型手机与平板电脑的需求强劲,且使用微软Windows 8作业系统的个人电脑需求将趋于稳定,但台湾的高科技业者不太可能在2013年上半年期间即达到全面复苏的状态.不过值此全球经济仍然疲弱之际,市场对手持装置产品旺盛的需求应可使仍处停滞的高科技产品需求情况得到缓和.

中华信评信用评等分析师许智清表示:"我们预期，与2012年相较,台湾高科技业2013年的绩效表现应可维持稳定、或出现微幅的改善."同时,许智清也指出:"我们认为,虽然近来趁台湾公司债市场利率水准仍低而增加举债的情况有所增加,但高科技公司较低的财务杠杆水准应可为其目前的评等提供允当的缓冲."

接受中华信评评等之高科技业客户群评等趋势略偏负向的情况,与标准普尔对亚太科技业评等趋势的看法相当.负向的评等趋势反映出几项高科技业面临的重要限制因素,例如全球经济疲弱以及全球IT产品支出减缓,特别是在电视与个人电脑方面.

许智清表示:"随着市场需求的逐渐提升,台湾的半导体晶圆厂及专业电子代工服务业者将是最大的受益者."不过许智清也指出:"受不利影响最严重的将是电子零组件制造厂.因为就电视与个人电脑需求仍相对偏弱的情况来看,电子零组件制造厂的销售成长步伐可能仍将较为缓慢."