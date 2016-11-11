焦点：对特朗普扩大财政支出的押注刺激全球再通胀交易

路透伦敦11月10日 - 随着投资者押注全球通胀将持续上升，从西班牙的建筑企业到伦敦金融区的期铜交易员，都感受到了特朗普在美国总统大选中意外胜出带来的影响。

若特朗普兑现了其提振美国经济的竞选承诺，推出数万亿美元规模的减税并基建投资计划，其影响将扩散至全球。

M&G Investments分析师本周甚至考虑特朗普的胜出是否引发了“全球节支的终结”。

自金融危机爆发后通胀跌率至历史低点，很多发达国家都在应战通缩。通胀大幅上升，或是再通胀，若能成真，将意味着市场发生深远变化。

作为全球最大的经济体，美国通胀的走势将影响到全球。投资者押注，欧洲和亚洲将会不同程度地复制美国的财政刺激，从而放大通胀效应。

他们现在正试图跨地区、跨资产类别和行业，找到那些价格上涨的最大受益者。

很多人的关注焦点集中在公债、铜和铁等基本金属、以及资源和建筑相关的企业上，这些都是对通胀和基建投资大幅上升最为敏感的领域。

“特朗普先生所承诺的核心内容是通货再膨胀，”野村资产配置和外汇策略团队周四称，在美国物价和市场利率上升的同时，实体经济增长也需要加快。

“国内再通胀的价格发现过程，需要很长时间来确定，”他们称。

与此同时，他们建议买入美元兑欧元、日圆及加元，因预计到来的通胀冲击会迫使美联储在明年以快于当前预期的速度加息。

**美元和债券**

野村预测，美元兑日圆在三个月内将从目前的106.75日圆涨至110，美元兑加元料从1.34加元攀升至1.40，欧元兑美元会从1.09美元下滑至1.05美元。

Templeton Global Macro的首席投资官Michael Hasenstab也持类似看法。他曾凭借对爱尔兰和匈牙利债券的押注而成名。

“我们仍预测美国通胀率将上升，美国公债收益率也会攀升，而日圆和欧元将贬值，一些新兴市场币种将会升值”他说。

周三特朗普胜选后，衡量美国通胀预期的五年期通胀掉期合约从前日的2.24%跳升至2.38%，为去年7月以来的最高水平。

长期美债收益率同样跳涨，因预期货币政策有必要收紧，以便为通胀压力降温，10年期与30年期美债收益率分别触及各自1月以来的高点。

30年期收益率的升势尤其明显，本周以来上涨超过30个基点，有望录得2009年来最大单周涨幅，在过去30年中料也排名靠前。

收益率曲线因而趋陡，长短债之间的收益率差走阔。收益率曲线趋平通常表明成长与通胀前景偏弱，曲线趋陡则刚好相反。

震荡走势并不仅限于美国市场。发达国家的债市几乎连续上涨了35年之久，部分分析师表示，今年将是转折点。

评估欧元区通胀预期的五年、五年远期”损益平衡通胀率周四录得去年8月来最大涨幅，30年期德债收益率急升近20个基点。

**建筑股与金属**

通胀前景变化导致全球利率市场发生转变，这同样也反映在大宗商品市场与股市上。

美银美林周四重申对欧洲基础资源与石油类股的“加码”立场，目前投资者对这些产业看法仍为“减码”。

期铜周四跳升逾5%，至每吨5,714美元的16个月高位。期镍触及2015年7月来高点，期锌升至五年半最高。

这种涨势已经扩及至全球股市的相关板块和公司。全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ISPA.AS)周四升逾10%。

巴克莱指出，钢铁行业料继续这种脉动，尤其是如果中国对特朗普政策的回应是，也推出财政刺激以提振国内经济。

“美国大选结果对钢铁类股来说是项惊喜。特朗普计划提高基础设施支出并加强贸易保护，进一步支持美国钢铁部门，”巴克莱补充称。

欧洲建筑和材料类股.SXOP周四触及九年高位。

西班牙建筑集团ACS(ACS.MC)周三上涨逾5%，创2月来最大涨幅，本周以来累计上涨10%。该集团业务遍及全球。

爱尔兰建筑公司CRH(CRH.I)半数营收来自美国，该公司股价周四触及九年高位34.40欧元，非常接近34.56欧元的纪录高点。(完)