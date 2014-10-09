《焦点》欧元贬值油价下跌，欧洲企业获利不再悲观

**欧元下跌，企业获利上升**

据分析师和基金经理称，如果欧元下跌10%，将转化成欧洲企业获利3-6%的增幅。

多数分析师预计，随着欧洲央行和美联储货币政策分歧越来越大，欧元可能继续下跌，那么对欧洲企业获利的提振可能也更大。

德意志银行分析师预计，欧元兑美元到2017年降至0.95美元，将转化成企业获利10-19%的升幅。

分析师和基金经理称，汇率和大宗商品价格下跌对第四季获利的影响会更大，盖过经济增长放缓的拖累。

“汇率影响将是第四季的重要主题，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Christian Stocker称。