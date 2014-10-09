《焦点》欧元贬值油价下跌，欧洲企业获利不再悲观

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
**欧元下跌，企业获利上升**
据分析师和基金经理称，如果欧元下跌10%，将转化成欧洲企业获利3-6%的增幅。
多数分析师预计，随着欧洲央行和美联储货币政策分歧越来越大，欧元可能继续下跌，那么对欧洲企业获利的提振可能也更大。
德意志银行分析师预计，欧元兑美元到2017年降至0.95美元，将转化成企业获利10-19%的升幅。
分析师和基金经理称，汇率和大宗商品价格下跌对第四季获利的影响会更大，盖过经济增长放缓的拖累。
“汇率影响将是第四季的重要主题，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Christian Stocker称。
工业、化工和建筑业还将受益于石油和金属等大宗商品价格下跌。(完) (编译 张明钧/朱晓军/王丽鑫； 审校 张涛/高琦/艾茂林)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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