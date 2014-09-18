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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 16:28 BJT

重发-亚洲橡胶：东京期胶收低，受中国疲弱数据拖累

(重发以删除内文赘字)

路透东京9月18日 - 东京指标期胶周四收低0.4%，扭转先前的涨势，经纪商称，此前中国公布的数据疲弱，令市场对橡胶需求担忧重燃。

东京工业品交易所(TOCOM)2月期胶 下跌0.7日圆，结算价报每公斤192.2日圆。

该合约周四稍早上涨逾1%，因日圆兑美元跌至六年低点，但中国8月房价连续第四个月下跌，凸显出地产市场的下行趋势，东京期胶受此拖累下滑。

“在中国房地产数据公布后，上海期胶市场承压，冲击TOCOM市场，”冈藤商事研究部总经理Kaname Gokon称。

交投最活跃的上海1月期胶 跌255元，收报每吨13,325元人民币。

新加坡商品交易所近月10月橡胶合约 最新报每公斤152.50美分，下跌2.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张荻/田建华; 审校 杜明霞/艾茂林)
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