重发-亚洲橡胶：东京期胶收低，受中国疲弱数据拖累

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透东京9月18日 - 东京指标期胶周四收低0.4%，扭转先前的涨势，经纪商称，此前中国公布的数据疲弱，令市场对橡胶需求担忧重燃。
东京工业品交易所(TOCOM)2月期胶 下跌0.7日圆，结算价报每公斤192.2日圆。
该合约周四稍早上涨逾1%，因日圆兑美元跌至六年低点，但中国8月房价连续第四个月下跌，凸显出地产市场的下行趋势，东京期胶受此拖累下滑。
“在中国房地产数据公布后，上海期胶市场承压，冲击TOCOM市场，”冈藤商事研究部总经理Kaname Gokon称。
交投最活跃的上海1月期胶 跌255元，收报每吨13,325元人民币。
新加坡商品交易所近月10月橡胶合约 最新报每公斤152.50美分，下跌2.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张荻/田建华; 审校 杜明霞/艾茂林)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM