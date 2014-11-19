亚洲橡胶：东京指标期胶上涨2.4%，因日圆走弱且上海期胶走强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
亚洲橡胶出产国周四将举行会议，考虑采取更多措施支撑价格，包括限制对全球市场的供应。当前胶价在五年低点上方不远。
TOCOM 4月期胶 <0#2JRU:>收高4.8日圆，报每公斤205.0日圆。
该指标合约一度上涨逾3%，至日高206.4日圆，距离周一所及三个半月高点208日圆不远。
“市场走势没有固定方向，受美元/日圆汇率推动，”一名驻东京的交易员表示，他并称供过于求的基本面没有变化。
上海期货交易所主力1月合约 上涨155元人民币，收报每吨12,715元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月12月橡胶合约 最新报每公斤154.00美分，上涨0.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/李春喜 审校 艾茂林/张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。