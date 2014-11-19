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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 16:17 BJT

亚洲橡胶：东京指标期胶上涨2.4%，因日圆走弱且上海期胶走强

亚洲橡胶出产国周四将举行会议，考虑采取更多措施支撑价格，包括限制对全球市场的供应。当前胶价在五年低点上方不远。

TOCOM 4月期胶 <0#2JRU:>收高4.8日圆，报每公斤205.0日圆。

该指标合约一度上涨逾3%，至日高206.4日圆，距离周一所及三个半月高点208日圆不远。

“市场走势没有固定方向，受美元/日圆汇率推动，”一名驻东京的交易员表示，他并称供过于求的基本面没有变化。

上海期货交易所主力1月合约 上涨155元人民币，收报每吨12,715元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月橡胶合约 最新报每公斤154.00美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/李春喜 审校 艾茂林/张涛)
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