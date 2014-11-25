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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 17:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上扬，受助于日圆走软和中国大陆股市走强

“投资者对上周主要生产国会议结果感到失望。我们怀疑宣布的举措能否改变供应过剩的情况，”Tazawa称。

亚洲橡胶生产大国已经达成协议，将对向国际市场出口橡胶进行“管理”，以遏制供应过剩的状况。不过分析师称，若需求不大幅回暖，此举对于遭遇重创的胶价无甚影响。

上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨160元人民币，收于每吨12,845元(2,092美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶合约 最新报每公斤1.535美元，下跌0.016美元。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校)
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