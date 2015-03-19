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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 18:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受日圆兑美元的涨势打压

“市场承压，因为日圆在美联储公布政策声明后攀升，”一位拒绝具名的东京交易员表示。

隔夜美元兑日圆 最低跌至119.29日圆，为2月27日以来最低，且为近三周来首次低于120.00日圆。美元之后收复部分失地，报120.69日圆，日内上涨约0.5%。

周三美联储表示将采取更渐进的途径升息后，布兰特原油上涨逾2美元，但周四跌回至55美元，因为科威特称石油输出国组织(OPEC)别无选择，只能维持产量不变，使市场又聚焦供应过剩的问题。

部分东南亚产胶国处于霜冻期，橡胶产量降低，但价格涨势仍受到抑制，因为投资者担心泰国政府可能释放橡胶库存。

上海期交所主力9月期胶 上涨50元人民币，收报每吨12,540元。

新加坡商品交易所(SICOM)4月橡胶合约 报每公斤142.40美分，下跌0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/李春喜; 审校 孙茉莉/高琦)

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