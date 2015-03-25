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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 15:50 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收跌1.4%，受获利了结卖盘打压

TOCOM-3月橡胶合约周三到期，结算价报216.3美元，上涨3.8日圆。

4月合约周四成为近月合约时，可能获得一些支撑。该合约周三收报213日圆。

“明天4月合约可能上涨3日圆，以弥补与到期的3月合约的价差，”一名东京的交易员表示。

上海期交所主力9月橡胶合约 收跌170元人民币，报每吨12,930元。

新加坡商品交易所(SICOM) 近月橡胶合约尾盘报每公斤142.2美分，下跌1.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/李春喜; 审校 高琦)

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