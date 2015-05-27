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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 18:27 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶涨至14个月新高，因日圆走软和上海期胶维持上行

上海期交所主力9月期胶 上升210元人民币，收报每吨14,550元人民币。

交易商称日圆疲弱亦提供支撑。

“如果上海期胶维持走强趋势，则TOCOM期胶可能测试2014年3月17日高位244.8日圆。但由于亚洲供应过剩问题尚未获解决，我们也要为大幅下跌做好准备，”Tazawa说。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤160.4美分，上升0.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 于春红)
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