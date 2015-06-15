版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 18:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低位，受累于上海期胶疲弱走势

路透东京6月15日 - 指标东京期胶周一连续第二个交易日下跌，跌至三周低位，受获利了结拖累，交易商称因上海期胶走势继续疲弱和油价下滑打压人气。

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 <0#2JRU:>收低3.7日圆或1.6%，至每公斤228.9日圆，稍早一度跌至5月26日来低点228.7日圆。

“基本上，TOCOM期胶最近几周都在跟随上海期胶走势，”东京一不愿具名的交易员说。

上海期交所主力9月期胶 跌225元人民币或1.6%，收报每吨13,895元人民币。

TOCOM期胶和上海期胶都已经从今年所及的高点下跌近10%。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤159.0美分，上升0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐